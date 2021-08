«J'ai enlevé mon bikini parce qu'il était mouillé»

La famille royale fait à nouveau trembler les tabloïds du Royaume-Uni avec un scandale qui fait tâche. La princesse Eugenie d’York et son mari Jack Brooksbank, mariés depuis 2018, semblaient filer le parfait amour. En février 2021, la fille cadette du prince Andrew a accouché d’un petit garçon mais alors que cette dernière est restée en Angleterre pour s’occuper de leur fils, son mari est parti pour l’Italie, où il a été surpris en fâcheuse posture: sur un yacht, entourés de jeunes femmes dont une topless.

Oh Jack you absolute prat!



Even if they are just female friends you don’t wrap yourself around nearly naked women when you have a beautiful wife and newborn at home! Even if Eugenie trusts you implicitly, the optics look bloody terriblehttps://t.co/bmLOmo5hgi via @MailOnline — According2Taz (@superscuba83) August 1, 2021

Princess Eugenie's husband charters boat with three glamorous female pals https://t.co/Kidh8PU7Df — The Sun (@TheSun_NI) July 31, 2021

Sur ces photos compromettantes, Jack Brooksbank a été aperçu en compagnie de trois jeunes femmes. Deux d’entre elles sont des mannequins. Sur une photo, on le voit enlacer l’une d’elles, vêtue d’un maillot de bain orange. La jeune femme aux seins nus avec qui il a été aperçu barbotant dans l’eau est Erica Pelsoni, une mannequin italienne. Enfin, la troisième femme qui peut être vue sur certaines photos est la directrice de Casamigos, une entreprise de tequila fondée par George Clooney.

I need your ruling. Princess Eugenie of York’s husband, an exec at a tequila company part-owned by George Clooney, was seen on the Isle of Capri on a work outing. It’s not your usual working outing, as it was on a yacht surrounded by three skimpily-clad women.



OKAY OR NOT OKAY? pic.twitter.com/P4dbUI0IbN — vbspurs (@vbspurs) August 1, 2021

La jeune femme s’est expliquée auprès du «Daily Mail». Elle explique qu’il s’agissait simplement d’un lunch entre amis et regrette que les gens fassent des conclusions hâtives. «Je suis désolé si j’ai embarrassé la Princesse Eugénie et Jack comme ça», a-t-elle déclaré, tout en reconnaissant que «ce n’était pas approprié pour moi d’être là, seins nus». Le mannequin a notamment fourni une explication à ce sujet: «D’habitude, je ne suis jamais seins nus, mais mon bikini était mouillé et j’ai décidé de l’enlever. Je sais que cela n’a pas l’air bien pour Jack et sa famille. Je me suis sentie très mal pour eux quand j’ai vu les images de lui entouré de trois femmes, car son épouse n’était pas là».

La réaction de Sarah Ferguson

La belle-mère de Jack Brooksbank était invitée dans l’émission «The One Show» sur la BBC, mardi. Elle a défendu ce dernier en déclarant qu’il s’agissait d’une «histoire montée de toutes pièces», expliquant notamment que son beau-fils était en Italie en tant qu’ambassadeur de la marque de tequila Casamigos qui sponsorisait un gala de l’Unicef à Capri.

Par la suite, les amis qui avaient assisté à l’évènement auraient décidé de s’octroyer un moment de détente, ce qui explique leur présence sur ce yacht. Elle a ajouté que Jack Booksbank était une personne d’une «grande intégrité, un père génial et un mari fabuleux».

I see #SarahTheDuchess is plugging her book all over pic.twitter.com/KgyyGJK8Sm — Henry_Rachel_Archie_Lili (@jozzzaphen) August 2, 2021

