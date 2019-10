Trop fragile pour entrer à l'université

Grosse déception pour Jazz Jennings. La youtubeuse de 18 ans, qui a été admise à la prestigieuse université d'Harvard, dans le Massachusetts, aux États-Unis, n'y suivra pas ses études cette année. La raison? La jeune transgenre américaine serait très stressée et montrerait des signes de dépression. «Jazz n'est plus elle-même depuis des mois. Elle n'est pas en état de suivre des cours et de vivre seule», confie un proche au site radaronline.com.

Jazz avait annoncé en mai 2019 qu'elle se réjouissait de commencer ses études pour décrocher un diplôme en philosophie, religion et études du genre. Elle était aussi prête à quitter la maison de ses parents pour «ce nouveau chapitre de sa vie». Or, le fait qu'elle ait changé d'avis ne serait pas si étonnant. «Elle ne va pas bien, indique l'un de ses amis. Jazz a révélé à son entourage qu'elle avait tout ce qu'une personne dans sa situation pouvait rêver d'avoir: de l'argent, un parfait corps féminin, mais elle n'est pas pour autant heureuse. D'une certaine façon, elle s'est perdue.» En juin dernier, l'ado avait déclaré dans une interview qu'elle se sentait «constamment épuisée». Elle s'inquiétait donc de subir encore plus de pression en se lançant dans des études universitaires.

Les problèmes mentaux de Jazz seraient dus au fait qu'elle n'arrive plus à gérer sa célébrité. À l'âge de 6 ans, elle a été la plus jeune transgenre a être médiatisée à la télévision américaine. Depuis plusieurs années, Jazz raconte son parcours de vie et ses épreuves dans des vidéos sur sa chaîne YouTube, suivies par des milliers de fans. Son but: aider des jeunes vivant la même situation qu'elle. Mais tout cela lui coûte cher. «Jazz n'a plus le temps d'être elle-même, déplore l'informateur. Elle n'arrive plus à se comporter comme une simple ado au lieu d'être une militante de la cause LGBTQ.»

Regardez un reportage sur la youtubeuse Jazz:

