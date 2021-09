Il offre 5000 dollars pour retrouver un «tas de m*rde»

Dave Bautista a une nouvelle mission. La star des Gardiens de la Galaxie a décidé d'adopter un chiot maltraité et il s'est mis en tête de retrouver la personne responsable. Il offre une récompense de 5 000 dollars pour aider à trouver l'auteur de ces actes cruels.

Le chiot, baptisé Sage, avait été emmené à la Humane Society of Tampa Bay en Floride avec une chaîne métallique enfoncée dans le cou. Le personnel a réussi à retirer la chaîne, et a proposé l'animal à l'adoption en partageant son histoire sur les réseaux sociaux. C'est en lisant un message que Dave Bautista, grand amoureux des animaux, a décidé de s'impliquer. Après avoir accueilli Sage, il a écrit sur Instagram: «À l'attention de Tampa Bay: Je remettrai personnellement 5 000 dollars en espèces à la personne qui donnera des informations menant à l'arrestation et à la condamnation du tas de m*rde malade responsable de ça. Si vous savez quelque chose, veuillez contacter @humanesocietytampabay ou @safek9».

Plus de 10 000 dollars

Mickey Rourke a lui aussi promis 1 000 dollars pour des informations et un cabinet d'avocats de Tampa Bay a confirmé qu'il s'alignerait sur les 5 000 dollars de Dave Bautista, tandis que les patrons de Humane Society ont également offert de payer 1 500 dollars.

La star de l'Armée des morts, déjà «papa» de deux pitbulls, a rebaptisé la chienne. «Le chiot que vous connaissez sous le nom de Sage aujourd'hui est devenu Penny Bautista. J'aimerais vous présenter le nouveau membre de ma famille... Elle est maintenant une Bautista, et elle ne sera plus jamais maltraitée de sa vie», a-t-il écrit.

«Nous sommes tellement contents pour Sage ! Elle est passée de manger des ordures dans un cimetière avec une chaîne incrustée autour du cou à commencer une nouvelle vie géniale avec Dave et deux nouveaux frère et sœur», a écrit un porte-parole de Humane Society.

