La femme d'Alec Baldwin a fait une fausse couche

Coup dur pour Alec et Hilaria Baldwin: le couple a perdu son bébé. La femme de l'acteur américain de 61 ans a annoncé à ses abonnés sur Instagram qu'elle avait fait une fausse couche, une crainte qu'elle avait depuis plusieurs jours, comme elle les en avait déjà informés.

«Il n'y avait pas de battement de cœur aujourd'hui à l'échographie... Alors c'est fini... Mais j'ai plein de battements de cœur forts et géniaux ici. Je suis entourée d'un tel amour et je me sens très chanceuse», a-t-elle écrit sur le réseau social, se référant à son mari et leurs quatre enfants.

«Réaliser que certains moments seront durs»

Elle a ensuite remercié ses fans pour leur soutien et pour avoir «partagé leurs histoires personnelles». Plus tôt dans la journée de mardi 9 avril 2019, la prof de yoga de 35 ans était apparue dans l'émission «Today» et avait abordé le post Instagram qu'elle avait partagé la semaine dernière, lorsqu'elle avait révélé qu'elle était très probablement en train de faire une fausse couche.

«Je suis à peu près sûre qu'il ne restera pas, avait-elle déclaré. Et, vous savez quoi, quand nous acceptons d'être parents, nous devons accepter le bon comme le mauvais. Que notre enfant s'égratigne le genou ou se fasse briser le cœur à l'adolescence ou qu'il tombe vraiment malade, ou, que Dieu nous garde, quelque chose de pire encore arrive, nous devons comprendre que ce ne sont pas que des couches, des couvertures et des nœuds dans les cheveux. Nous devons ouvrir nos cœurs et réaliser que certains moments seront durs aussi».

Le couple Baldwin a quatre jeunes enfants et Alec a une fille adulte, Ireland, née de son mariage avec l'actrice Kim Basinger.

