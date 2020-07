Vous attendiez-vous à ce second «The Kissing Booth»?

Le succès du premier film a été tellement énorme qu’il m’a semblé naturel de participer à l’adaptation du second roman de Beth Reekles. Cette romance avec un trio entre Shelly que l’on surnomme Elle (Ndlr: qu’elle interprète), Noah (Jacob Elordi) et Lee (Joel Courtney) évolue vers des relations plus adultes dans ce deuxième volet.

Votre film suit les aventures amoureuses d’Elle. Qui a été votre premier coup de foudre dans la vie?

Mon tout premier fut platonique: Freddie Highmore. J’étais enfant quand je l’ai vu dans «Charlie et la chocolaterie», mais je suis tombée amoureuse de lui en regardant «Bates Motel». Ça peut paraître bizarre étant donné l’ambiance noire et tourmentée de cette série, mais je l’adore. J’espère bien tourner avec lui un jour prochain.

Vous êtes tombée amoureuse de l’acteur Jacob Elordi, qui joue Noah, lors du premier «Kissing Booth». N'est-ce pas difficile de tourner ensemble dans ce second film après votre séparation?

Jouer avec son ex, ce n’est pas idéal mais nous sommes deux professionnels et cela n’a posé aucun problème. Le truc le plus difficile a été de gérer les commentaires sur les réseaux sociaux et l’ingérence dans nos vies privées. J’incarne Elle dans ce film, c’est tout. Sa vie n’est pas la mienne. Cela dit, je comprends l’intérêt des jeunes de ma génération, même si certains peuvent devenir obsédés par un programme de fiction qui n’a rien à voir avec la réalité. Je suis moi aussi obsédée par les jeux vidéo, par exemple. Et je panique si je n’ai pas mon téléphone sous la main, même si j’essaye de ne pas être connectée en permanence.

Vous allez fêter vos 21 ans le 30 juillet. Avez-vous prévu une grande fête?

Étant donné la situation avec la pandémie, cela sera en petit comité avec ma famille. Cela fait des années que je me sens déjà adulte dans ma tête.

Vous avez deux sœurs qui sont aussi dans le show-biz, exact?

Ma sœur aînée, Kelly, travaille pour Netflix. Le plus drôle est que j’ai décroché l’audition pour «The Kissing Booth» sans qu’elle le sache. Mon autre sœur, Hunter, est aussi comédienne mais il n’y a jamais de compétition entre nous. J’ai commencé à passer des auditions à l’âge 4 ans et j’ai vite appris l’importance de la famille pour se serrer les coudes, car c’est un job difficile où l’on est plus souvent refusée qu’acceptée pour un film.

(L'essentiel/Henry Arnaud)