Lila Moss dans les pas de son illustre maman

Mannequin de mère en fille: après Kaia Gerber, fille de Cindy Crawford, c'est au tour de Lila Moss, fille de Kate Moss, de rayonner sur les podiums. La jeune femme, qui vient de fêter ses 18 ans, a en effet défilé pour la collection printemps-été 2021 de Miu Miu dont elle est l'égérie. Un défilé sans public, pandémie oblige.

C'est en juin 2016, rappelle Vogue que Kate Moss avait «donné l'autorisation» à sa fille de suivre ses traces, à l'occasion d'une tendre photo en duo sur la couverture de Vogue Italia. Depuis, la jeune femme est devenue le nouveau visage de Marc Jacobs Beauty. À noter tout de même que maman et papa ne sont jamais très loin puisqu'elle a signé avec la Kate Moss Agency et qu'elle a posé pour le magazine Dazed and Confused, dont son père, Jefferson Hack, est le cofondateur.

(mc/L'essentiel)