Trump a aussi gracié deux rappeurs célèbres

Si le cas de Steve Banon est indéniablement celui qui a suscité la plus grande controverse, la liste des 73 personnes graciées par Donald Trump avant son départ de la Maison-Blanche compte deux noms bien connus des amateurs de musique: les rappeurs Lil Wayne et Kodak Black.

Le premier risquait 10 ans de prison pour possession illégale d'armes à feu. Le second avait été condamné à 46 mois d'incarcération fin 2019 pour avoir fait une fausse déclaration au moment d'acheter un pistolet. Au bord de la dépression et victime de mauvais traitements de la part des gardiens, sa situation était devenue plus que précaire.

Donald Trump a libéré Kodak Black de prison avant de quitter officiellement son poste de Président des États-Unis. pic.twitter.com/hAauM4o2Ic — Kultur (@Kulturlesite_) January 20, 2021

Largement vilipendé dans le monde du hip-hop et au sein de la communauté afro-américaine en général, Donald Trump gardera peut-être une bonne image auprès de ces deux artistes. Les plus perspicaces noteront que Lil Wayne et Kodak Black ont payé le prix fort pour bénéficier de cette grâce. En pleine campagne présidentielle, les deux avaient plus ou moins soutenu Donald Trump en vantant son «platinium plan», qui visait à soutenir l'entrepreneuriat afro-américain. Des prises de position qui leur ont valu un torrent de critiques de la part des fans...

