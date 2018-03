Loana était «la reine du monde» avec la cocaïne

L'ex-lofteuse de 40 ans fait cette semaine la couverture de Elle, et a publié quelques extraits de son second livre «Si dure est la nuit, si tendre est la vie», disponible depuis ce jeudi.

Elle revient notamment sur l'aban­don de sa fille, Mindy, et sa découverte de la drogue dure. «La cocaïne est terrifiante parce que, dès que j'en consomme, je me sens la reine du monde. J'ai l'impression de vivre à cent à l'heure, nos nuits n'en finissent pas, nous n'arrê­tons pas de nous aimer. Avec la déli­cieuse impres­sion de n'avoir jamais été aussi bien dans ma vie, dans mon corps, je plane, je suis euphorique».

Petit à petit, elle plonge dans la drogue qui devient une nécessité. «Le pire: je ne me pose aucune ques­tion sur la profusion de cette marchan­dise dont la source n'a jamais l'air de s'épuiser. Comme par magie, les sachets apparaissent aux quatre coins de l'appar­te­ment. L'ennui, à présent, c'est que je ne suis plus en état de réflé­chir à de tels détails. Une seule chose m'importe: mes doses». Heureusement, tout cela n'est plus qu'un mauvais souvenir lointain. Aujourd'hui, tout va bien pour l'ex-lofteuse.

(L'essentiel/fda)