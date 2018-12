Anéantie par la mort de son père et de ses chiens

Sandra Bullock a connu une année 2018 particulièrement difficile. Son père, John W. Bullock, est tombé gravement malade et l'actrice a appris dans la foulée qu'un de ses chiens avait eu une attaque cérébrale. Après être retournée chez elle à Los Angeles pour s'occuper de son toutou, la santé de son paternel a empiré, au moment même où elle découvrait que son autre compagnon à quatre pattes n'avait plus que quelques jours à vivre.

«J'ai réalisé que la vie se passe, que vous la programmiez ou non, a confié la mère de deux enfants dans «The Ellen DeGeneres Show», alors qu'elle évoquait à son année 2018. Ça m'a époustouflée cette année. Mon père est décédé, et alors qu'il s'éteignait, la nounou nous a appelés pour nous informer que notre chienne Ruby avait eu un accident vasculaire cérébral. Quelques jours plus tard, je reçois un appel: «Votre père ne va pas bien». Puis, la nounou entre dans la pièce. Elle fait une tête bizarre. C'est là qu'elle me dit: «Votre autre chienne a une tumeur au cœur, et elle va mourir dans trois jours.»

Choc émotionnel trop lourd

L'Américaine de 54 ans pensait pouvoir supporter le traumatisme causé par toutes ces tragédies, mais le choc émotionnel a fini par être trop lourd à supporter pour elle. «Une semaine plus tard, je pleure dans la baignoire et les enfants demandent: «Est-ce que maman va bien?» Tout le monde leur dit: «Laisse maman dans la baignoire. Elle va aller mieux», s'est-elle souvenue.

Cette série d'événements a appris à la star à apprécier ses proches tant qu'elle le peut, car on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. «Alors, tu sais quoi ? C'est la vie, a-t-elle conclu. Mais, vous savez, quand vous perdez vos compagnons, ça change les choses.»

