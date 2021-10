Cara Delevingne est restée vierge jusqu’à 18 ans

Cara Delevingne n’a aucun problème à parler de sa vie sexuelle dans les médias. Interviewée par l’actrice Sarah Hyland dans un épisode de l’émission EllenTube’s Lady Parts, le top model de 29 ans a répondu à des questions ayant pour thème «les joies du sexe».

Entourée d’autres invitées, la comédienne Whitney Cummings et la doctoresse Sherry, la Britannique a ainsi fait savoir qu’elle n’avait pas été pressée d’être dépucelée. «J’ai attendu mes 18 ans avant de perdre ma virginité. J’ai mis du temps avant d’avoir confiance en moi en matière de sexe, mais c’était aussi parce je n’osais pas demander ce que j’attendais depuis longtemps», a-t-elle confié.

Ouvertement pansexuelle, Cara, qui s’est séparée de son épouse, Ashley Benson, en 2020, après deux ans de vie commune, a aussi fait savoir qu’elle n’avait pas de besoin de gémir pendant ses ébats pour exprimer son plaisir. «C’est bien plus intéressant si vous avez un orgasme de ne pas le faire. Parce que je me souviens avoir été conditionnée à me dire qu’il fallait faire le même bruit que les gens font au lit. Mais lorsque j’ai essayé d’arrêter de crier et de me maintenir, c’était bien plus hot et la sensation de plaisir plus intense», a assuré la belle, qui possède un «tunnel vagin» dans sa demeure.

(L'essentiel/lja)