Le frère d'Ariana Grande a rompu avec un couple

Frankie Grande est de nouveau célibataire. Le chanteur de 36 ans a décidé de mettre fin à la relation polyamoureuse qu'il entretenait avec le Dr Mike Pophis et son mari, l'avocat Daniel Sinasoh, relate Purepeople.

La star de téléréalité, plus célèbre pour être le grand frère d'Ariana Grande, a confié à Us Weekly qu'il se sentait très reconnaissant envers cette idylle, née en novembre 2018: «Elle m'a vraiment fait grandir, mais cela ne fonctionnait plus. Vous multipliez les moments forts, l'excitation... mais vous doublez aussi les moments bas, les drames.» Il a d'ailleurs précisé qu'il restait en bons termes avec les deux hommes, qui, eux, continueront leur chemin ensemble.

(L'essentiel/szu)