L'ex-​​champion de ski a un nouveau mec

Lindsey Vonn comienza una relación con el español Diego Osorio https://t.co/XNyWO895ET pic.twitter.com/8bzSmKVupY — Planeta Nieve (@planeta_nieve) May 23, 2021

En décembre dernier, alors qu’ils étaient fiancés, Lindsey Vonn et PK Subban, joueur des New Jersey Devils (NHL), avaient mis fin à leur relation, qui avait duré plus de 3 ans. Mais l’Américaine de 36 ans n’est pas restée seule bien longtemps.

Elle sort actuellement avec l’ acteur espagnol Diego Osorio. Les tourtereaux ont été aperçus main dans la main dans le quartier branché de SoHo, à New York. Et les deux semblaient très complices.

«Ils se sont connus il y a quelques mois grâce à un ami commun. Les choses commencent juste à devenir sérieuses entre eux», a témoigné une connaissance du couple au magazine «Page Six». Lindsey Vonn et Osorio se seraient rencontrés à Los Angeles. Leur amour est «tout nouveau, les deux veulent profiter de ces moments et voir ce que cela donne», a poursuivi cette source.

L’acteur espagnol est également un entrepreneur, fondateur notamment d’une marque de tequila haut de gamme. Il a joué dans plusieurs films, dont «Drug Mule» ou encore «HotSpot».

(L'essentiel)