Sandrea est soulagée de quitter son mari

Alors qu’elle semblait vivre un bonheur intégral avec son mari, Hunter, père de sa fille, Piotte, 5 ans, Sandrea a choqué son 1,5 million d’abonnés en annonçant sa séparation d’avec le militaire américain, en juillet 2020. La youtubeuse française de 30 ans, installée à Nashville, aux États-Unis, depuis 2012, a ensuite expliqué, quelques semaines plus tard, qu’elle avait mis un terme à «une relation néfaste» qui la rendait malheureuse. «J’ai retrouvé une paix intérieure que je n’ai pas réellement eue», a-t-elle précisé sur ses réseaux sociaux.

Ce mardi, l’«influenceuse» beauté a donné plus de précisions sur son retour au célibat. «Il a été décidé que je garderai la maison après le divorce. C’est ce que je voulais donc je suis très contente. C’était pour moi un énorme soulagement. C’est la maison de mes rêves», s’est-elle réjouie. Et cette nouvelle situation ne va pas lui nuire financièrement. «Le prêt de la villa, avec ou sans Hunter, je l’avais à mon nom, a-t-elle précisé. Je me suis toujours occupée toute seule des économies et de la maison. Je ne dis pas ça pour le dénigrer, c’est juste un fait».

Quant à savoir pourquoi Sandrea a décidé de divorcer, le mystère reste entier. «C’est trop délicat, je ne veux pas trasher, s’est-elle justifiée. Donc les raisons du pourquoi et du comment, c’est un sujet sur lequel je ne discuterai pas.»

(L'essentiel/lja)