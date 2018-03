Vanessa Paradis est raide dingue de son futur mari

Non seulement, au regard de sa bande-annonce, le film «Chien» à l'air amusant, mais de plus, il est la raison de la rencontre du réalisateur Samuel Benchetrit et de l'actrice Vanessa Paradis. Une fois le tournage achevé, à la fin 2016, les deux s'étaient mis en couple.

Et même si le 2 mars 2017, ils avaient préféré ne pas s'afficher ensemble à la cérémonie des César, une année plus tard, c'est en toute complicité qu'ils ont assisté ensemble à la première du sixième long métrage du cinéaste au cinéma MK2 Bibliothèque du XIIIe arrondissement de Paris.

À 45 ans, Vanessa Paradis aurait décidé de franchir un cap au bras de son chéri Samuel Benchetrit, 44 ans. VSD, révélait il y a peu que les deux avaient prévu de s'unir sur l'île de Ré, le 19 juillet prochain. Ils font plaisir à voir!

(L'essentiel/cpi)