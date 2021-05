Son clip avec ses enfants fait rire la Toile

Folle d’amour pour ses deux petits garçons, Gianni, 2 ans, et Giovann, 1 an, qu’elle a eus avec son mari, Pierre-Jean Cabrières, Julie Ricci a sorti son premier single, «Pour toi», qui célèbre sa vie de jeune maman. Dans sa vidéo, qu’elle a réalisée et diffusée sur Instagram, l’ex-candidate de téléréalité passe des moments tendres et complices avec sa famille. Cependant, son bonheur traduit en musique et en images est loin de faire l’unanimité auprès des internautes. Ils ont été très nombreux à la critiquer. «On te préfère quand même en influenceuse», a-écrit l’un d’eux, «Mais c’est pas ta voix!» a balancé un autre, ou encore, «La chanson, c’est pas fait pour tout le monde, on en oublie qu’il faut avoir du talent», ajoute un autre. «C’est gênant», pouvait-on aussi lire.

Face aux critiques, Julie a préféré prendre de la distance: «J’ai cru comprendre que la musique pour mes enfants vous a déplu. Ce n’est vraiment pas grave car je ne l’ai pas faite pour vous plaire, mais simplement pour m’amuser un peu et essayer une chose différente. Je tiens à préciser pour ceux qui ne l’avaient pas compris, que je n’aspire pas à une carrière dans la chanson.» Et la Française de 34 ans de continuer: «Ça fera un petit souvenir de famille et une belle vidéo. Si mes fils n’aiment pas ma voix on la regardera sans le son. Bien évidemment j’en ris mais je me suis permise d’effacer certains commentaires très virulents qui n’avaient pas leur place sous une vidéo comme celle-ci qui partait d’une douce et belle attention envers mes petits princes.» Voilà qui est dit.

(L'essentiel/lja)