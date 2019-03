Nicolas Cage annule son mariage après 4 jours

Le quatrième mariage de Nicolas Cage aura été le plus court. Après seulement quatre jours, l'Américain de 55 ans a demandé son annulation, a appris «People». Cage et sa petite amie, Erika Koike, se sont dit «oui» le samedi 23 mars 2019 à Las Vegas après un an de relation, et l'acteur a déposé les papiers pour faire annuler leur union le mercredi 27.

Selon le «Daily Mail», Cage aurait pris la décision d'épouser sa chérie, une maquilleuse, alors qu'il était ivre. Sur les images obtenues par le tabloïd britannique et prises au tribunal qui délivre les autorisations de mariage, on voit l'acteur dans un état second, déclarer que le copain de sa future épouse est un dealer de drogue et qu'Erika va lui prendre tout son argent, tandis que la jeune femme lui dit qu'elle ne lui a jamais demandé de l'épouser. «Allez, on y va», répond Cage, visiblement alcoolisé.

Avant Erika, le héros de «Volte-face» a été marié avec Patricia Arquette (entre 1995 et 2001), Lisa Marie Presley (entre 2002 et 2004) et Alice Kim (entre 2005 et 2016).

(L'essentiel/jfa)