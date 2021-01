Armie Hammer n’est pas près de dormir sur ses deux oreilles. Alors qu’il est accusé depuis quelques jours d’avoir des pulsions cannibales par des femmes avec lesquelles il aurait eu des échanges virtuels, son ex, Paige Lorenze, vient d’ajouter de l’huile sur le feu. Après avoir récemment déclaré que l’acteur souhaitait manger plusieurs de ses côtes, le mannequin de 22 ans a fait de nouvelles révélations choquantes sur leur relation, qui a duré quatre mois.

Interviewée par le Sun, elle affirme que l’Américain était «obsédé par le sang, les os et les veines». À l’aide d’un couteau, il lui aurait gravé la lettre «A» sur sa peau au-dessus de son os pubien, avant de lécher la plaie sanglante. Il s’en serait ensuite «vanté» devant ses amis. «Il me disait qu’il voulait un morceau de ma peau pour le manger. Parfois, il me mordait si fort que ma peau se déchirait», précise la jeune femme.

Elle devait l'appeler «papa»

Comme si cela ne suffisait pas, le comédien lui aurait fait une autre révélation sur ses pratiques sexuelles hors normes, comme le bondage. «Il m’a dit qu’il avait des mannequins en cire dans la cave de sa maison familiale, où il vivait avec sa femme, pour s’entrainer à attacher les corps avec des cordes, se souvient-elle. Cela m’a effrayée. C’était vraiment étrange. Je n’avais jamais entendu parler de ça auparavant». Une autre femme, qui prétend être une ex-amante d’Armie, a dévoilé des photos de ces mannequins ligotés qu’il lui aurait envoyées, sur le Net.

Durant leur relation, Paige révèle aussi qu’elle devait appeler son partenaire, de 12 ans son aîné, «papa» ou «Monsieur». «Il était vraiment dans le fantasme du viol ou comme si j’étais une élève ou une baby-sitter», ajoute-t-elle. Selon l’Américaine, qui suit maintenant une thérapie, la star de «Call me by your name» est un homme «dangereux» qui a besoin de se faire soigner: «Je pense qu’il sait qu’il a causé beaucoup de douleur aux femmes, même s’il ne veut pas l’admettre».

De son côté, l’accusé nie tout en bloc. «Ces affirmations au sujet de M. Hammer sont fausses. Toutes les interactions avec cette personne, ou l’une de ses partenaires, étaient consensuelles et pleinement discutées, a déclaré son avocat. Les histoires relayées dans les médias présentent un récit unilatéral dans le but de ternir la réputation de mon client».

(L'essentiel/lja)