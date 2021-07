Nabilla dévoile (enfin) sa robe de mariée

Alors que les droits de son mariage ont été négociés avec Amazon Prime qui diffusera prochainement les préparatifs, la cérémonie et la soirée d'«un des plus beaux jours de sa vie», Nabilla a mis fin au secret qui entourait sa robe de mariée, signée Jean-Paul Gaultier. Les invités avaient évoqué une robe «très classe», les fans de la starlette ont pu le constater eux-mêmes sur son compte Instragram.

Elle a publié deux clichés avec son mari, Thomas Vergara et leur fils Milann. On y découvre l'ex-star des «Anges», les cheveux détachés, dans une longue robe blanche, one shoulder, avec une traîne toute en légéreté, aux côtés des hommes de sa vie, tout de blanc vêtus également. «Just married» indique-t-elle sobrement.

Elle semble s'être remise de ses émotions après que des cambrioleurs se sont introduits dans sa chambre d'hôtel la nuit de son mariage. Elle a posté une vidéo avec pour légende «À la recherche des cambrioleurs» assortie des hashtags «Il vaut mieux rire qu'en pleurer» et «Rendez moi mes affaires».

En story, la maman de Milann raconte qu'elle part en lune de miel surprise dont elle ignore la destination. On la voit monter dans un jet privé décoré aux couleurs de son mariage avec champagne et petits gâteaux décorés avec des photos du couple.

