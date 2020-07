Kim Kardashian en larmes aux côtés de Kanye

Les temps sont durs pour le couple Kardashian-West alors que le rappeur ne semble toujours pas prêt à arrêter sa campagne présidentielle, contrairement au souhait de sa femme. La starlette de 39 ans s'est rendue dans le Wyoming, où le célèbre artiste réside pour enregistrer ses œuvres.

Mais la discussion suivant leur différend public a semble-t-il mal tourné. Kim a été filmée en pleurs sur le siège passager d'un véhicule conduit par son mari Kanye. C'est la première fois que le couple apparaît ensemble depuis le fameux meeting de la discorde en Caroline du Sud, où Kanye West a fondu en larmes lors d'une tirade anti-avortement.

Kris Jenner surnomée «Kris Jong-Un»

Par la suite, Kim Kardashian s'était confiée publiquement sur la maladie du rappeur originaire de Chicago, atteint de bipolarité. Sa campagne pour l'élection présidentielle de 2020 ne serait qu'une crise de plus, a-t-elle détaillé. D'autres ont évoqué un buzz orchestré pour la sortie de son album «Donda» qui devait paraître vendredi. Quatre jours plus tard, toujours pas la moindre trace du nouveau projet...

Kanye West a été beaucoup plus loquace sur Twitter, expliquant qu'il avait envisagé le divorce après avoir soupçonné sa femme d'un aventure avec le rappeur Meek Mill. Il avait en plus qualifié sa belle-mère Kris Jenner de véritable tyran en lui attribuant le surnom de «Kris Jong-Un», et soufflé que les deux femmes étaient des «suprémacistes blanches».

L'artiste controversé s'était par la suite excusé. Suffisant pour sauver son mariage? Ces dernières images ont de quoi semer le doute...

(th/L'essentiel)