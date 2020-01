«Ils pourraient renoncer à leur titre de noblesse»

L'avenir de Meghan et Harry semble résolument se dessiner loin du Royaume-Uni. Selon un proche du couple, la duchesse et le duc de Sussex songent en effet à s'installer au Canada une bonne partie de l'année, voire même à renoncer à leur titre royal et à se retirer de la vie publique. Fin 2019, les jeunes parents avaient déjà défrayé la chronique en s'octroyant six semaines de vacances, privant ainsi la reine de leur présence à Noël.

Selon une source citée par le «Sun», Harry et Meghan doivent bientôt évoquer le sujet avec les «seniors» de la famille royale. Contacté par le «Daily Mail», le Palais a refusé de commenter ces «spéculations». Invité mercredi de l'émission «Good Morning Britain», le journaliste Tom Bradby a déclaré que les doutes des Sussex quant à leur avenir au sein de la famille royale n'étaient «pas un secret». C'est d'ailleurs à lui que Meghan Markle avait confié son mal-être lors d'un reportage qui avait fait grand bruit au Royaume-Uni.

«Je ne leur ai pas demandé quels étaient leurs projets. Ils gardent cela privé et c'est compréhensible. (...) Il devra y avoir beaucoup de discussion. Il y a un million de possibilités. Ils pourraient aller au Canada», a indiqué Bradby. Interrogé par le «Sun», un autre proche des jeunes parents va dans le même sens que le journaliste: «Ils pourraient se baser au Canada ou possiblement renoncer à leur titre de noblesse, mais on espère que cela n'ira pas jusque là.»

'They chose to allow a bit of qualified honesty, I don't think we should be beating them for that'.@tombradby discusses his Prince Harry and Meghan royal tour documentary in which the couple controversially opened up about struggling to cope with media attention. pic.twitter.com/GQZTvZIqJn— Good Morning Britain (@GMB) January 8, 2020

Selon un autre ami du couple cité par le tabloïd britannique, Harry et Meghan ont de solides attaches au Canada, où l'ancienne actrice a vécu sept ans pour le tournage de la série «Suits». De retour du pays à la feuille d'érable, Harry et Meghan ont rendu visite à la Maison du Canada, mardi après-midi à Londres. Aucune obligation ne figure cependant dans l'agenda du couple. Si le Palais assure que les Sussex doivent participer à plusieurs événements ces prochaines semaines, il est dans l'incapacité de préciser lesquels.

Prince Harry and Meghan Markle leave Canada House hand in hand pic.twitter.com/GGDuDmerIk— The Sun (@TheSun) January 7, 2020

(L'essentiel/joc)