Elle a beau enchaîner les rôles au cinéma, Léa Seydoux n'est pas le genre d'actrice à avoir toujours confiance en elle. La Française de 34 ans n'a même jamais eu conscience de son physique avantageux. «À 18 ans, j'ai choisi d'être actrice par volonté d'être libre. J'avais les moyens de ne pas travailler, mais ne pas travailler, ce n'est pas être libre. Alors, la beauté, ce n'est vraiment pas le cœur du problème, confie-t-elle dans Vanity Fair. Je me trouvais belle et à la fois pas belle du tout. Je ne crois pas que je me sois jamais comportée comme une belle fille.»

Plutôt dure avec son image, Léa enfonce le clou. «Ma beauté, si tant est qu'elle existe, est bizarre, affirme-t-elle. Je suis un peu comme un garçon, maladroite, disgracieuse, un peu lourde.» De plus, la comédienne à l'affiche du film «Roubaix, une lumière», dans lequel elle incarne une femme alcoolique et toxicomane, n'aime pas du tout son nez. Elle ne le trouve «pas du tout féminin».

