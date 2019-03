Exilée à Miami depuis deux ans, Shanna Kress compte bien réussir dans la musique, après la téléréalité. Son single, «V.I.C.» qui vient de sortir, est déjà prometteur. «Je commence à faire ma place dans le milieu du hip-hop. Mon titre passe sur plusieurs radios aux États-Unis», confie la Française de 32 ans, au blogueur Sam Zirah.

Marquée par une enfance difficile, l'ancienne gogo danseuse se sert de ses épreuves pour en faire une force et avancer dans ses projets. «Je n'écoute plus les gens, je me bouge le cul et je fais tout ce que je veux pour ne pas avoir de regrets», dit-elle. Même si elle se fait souvent insulter sur les réseaux sociaux, l'ex-candidate des «Anges» est plus déterminée que jamais. Si certains la comparent à Cardi B, Shanna estime qu'elle ne copie pas son style pour autant. Elle prépare d'ailleurs un 2e titre très personnel. «C'est une chanson qui me ressemble, très différente du premier single, dit-elle. Et le clip est très sexy. Des gens seront sûrement choqués, mais je n'en ai rien à foutre, c'est moi, je fais ce que je veux!».

Pas le temps pour l'amour

Côté vie privée, c'est le calme plat pour la chanteuse. «Je suis toujours célibataire. Je suis fixée sur mes objectifs, donc business et musique à fond », dit-elle. L'ex de Thibault constate aussi qu'il n'est pas facile de sortir avec un Américain. «La compréhension entre deux cultures si différentes est très difficile, constate-t-elle. On ne grandit pas dans le même monde, on n'a pas les mêmes valeurs». Même si Shanna «tombe facilement amoureuse», elle se sent très bien seule.

Quant à la téléréalité, la brune n'est pas pressée d'en refaire: «Il faut vraiment être fort psychologiquement et se retrouver avec des gens avec qui on s'entend bien, sinon c'est très compliqué». Elle a d'ailleurs refusé de participer aux «Anges 11», sur NRJ12. Pour Shanna, les candidats actuels de téléréalité ne sont plus du tout naturels. «Je n'ai pas kiffé ma dernière expérience dans cette émission. Je ne voulais plus revivre ça, dit-elle. Il y avait des gens méchants qui se croyaient au-dessus des autres. On m'a traitée des pires insultes...».

Regardez le clip «V.I.C.», de Shanna Kress:

(L'essentiel)