Kaley Cuoco veut acheter le cheval frappé aux JO

La scène, qui s’est déroulée le 6 août 2021 durant l’épreuve d’équitation du pentathlon moderne des Jeux olympiques de Tokyo, avait choqué le monde entier. Agacée de voir que le cheval monté par l’athlète allemande Annika Schleu refusait de sauter les obstacles malgré de nombreux coups de cravache et d’éperons, la coach de l’équipe germanique avait donné un coup de poing à l’animal. Elle avait plus tard été exclue de la compétition.

La séquence n’a pas échappé à Kaley Cuoco, amoureuse des chevaux, pratiquant l’équitation depuis l’enfance et mariée au cavalier Karl Cook. Dans une story Instagram, l’actrice de 35 ans a fait part de sa colère. «Un comportement vraiment sans classe. Écoeurant à tous les niveaux. Ce n’est pas ça notre sport, ça ne représente pas notre sport. Cette cavalière et sa coach sont une honte. Je suis prête à acheter ce cheval dès maintenant et à lui donner la vie qu’il aurait dû avoir. Donnez-moi votre prix», a-t-elle fait savoir.

La star de «The Big Bang Theory» et de «The Flight Attendant» a plus tard précisé que son offre était sérieuse. Partageant un article mentionnant sa story, elle a écrit: «Oh, je ne plaisante pas!» Vendredi 13 août 2021, l’Association allemande de protection des animaux a par ailleurs annoncé qu’elle avait porté plainte contre Annika Schleu et son entraîneuse, Kim Raisner, pour cruauté envers les animaux et complicité de cruauté envers les animaux.

(L'essentiel/jfa)