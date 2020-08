Kylie Jenner a désormais un jeu de Uno à son nom

Le UNO, c’était et ça restera le jeu cartes de l’été. Il est iconique. Et Kylie Jenner approuve. Le 4 août, la benjamine du clan Kardashian a posté sur Instagram une photo d’une douzaine de paquets de cartes flanqués de son prénom et dans des teintes pastel, moins criardes que le jeu d’origine. La couleur rose milleniale, celle de sa marque de cosmétiques, domine.

L’Américaine de 22 ans n'a pas donné de détails sur les cartes. On ne sait pas si elles seront disponibles à la vente ou non. On ne sait pas non plus si c’est une initiative de Mattel (l’entreprise qui commercialise le jeu de cartes) ou de la jeune femme.

On peut également se demander si ce Uno brandé Kylie a un rapport avec son anniversaire qui aura lieu le 10 août. La star de la téléréalité est réputée pour organiser de grandes fêtes durant lesquelles elle distribue des goodies personnalisés. Affaire à suivre… Ou pas.

(L'essentiel)