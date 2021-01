Omar Sy colle des affiches dans le métro, incognito

Vous avez vu l’affiche,

mais avez-vous vraiment regardé qui l’a posée? pic.twitter.com/McQpNzE6Lx — Omar Sy (@OmarSy) January 12, 2021

Pour faire la promotion de sa dernière série française en date, Netflix a utilisé une technique plutôt originale. La plateforme a envoyé Omar Sy, star de «Lupin», coller une immense affiche du feuilleton dans le métro de Paris et a filmé le tout en caméra cachée. Le but de la vidéo, postée sur les réseaux sociaux le 12 janvier et déjà vue des millions de fois était simple: «Prouver, au-delà de la fiction, que même dans la vraie vie, parfois on voit, mais on ne regarde pas.»

Et la démonstration est saisissante. Alors même que l’acteur baisse son masque à plusieurs reprises et s’adresse même à des usagers du métro, aucune des personnes présentes sur les images ne le reconnaît. La scène a évidemment fait rire beaucoup de gens. Plusieurs internautes y ont en outre vu un message social fort: le manque de considération pour les «travailleurs invisibles», ceux que personne ne remarque, mais qui fournissent un travail indispensable à la bonne marche de la société.

Bravo pour ça et la série formidable. Cela avait été fait dans le métro de NY où un violoniste célèbre s'était déguisé en musicien du métro et avait donné un concerto solo. Les gens passaient devant lui sans le regarder. Ceux qui s'arrêtaient le plus étaient... les enfants. — Vincent Monadé (@vincentmonad) January 12, 2021

Cette vidéo met en avant tous les métiers « invisibles » ces gens lambda que personne ne fait attention et pourtant sans eux le monde serait triste et sale https://t.co/tMzRa8vwsU — Roksana (@Roksanatweet) January 12, 2021

(L'essentiel/jfa)