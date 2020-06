«Les candidats de téléréalité n'ont pas de talent»

Alors qu’il commencera bientôt le tournage des «Marseillais vs Le Reste du Monde», sur W9, Nikola Lozina a fait d’étonnantes confidences sur son activité professionnelle. Interviewé par le site Winamax, le Belge de 26 ans, découvert dans «Les Princes de l’amour 3» , en 2015, a rappelé qu’il aurait voulu devenir footballeur professionnel, mais qu’il avait dû abandonner ce projet à cause de blessures à répétition.

S’il vit aujourd'hui dans le luxe grâce à son statut de «star de la téléréalité», il ne veut pas être comparé aux sportifs du ballon rond. «Les footballeurs, eux, ont un véritable talent et font beaucoup de sacrifices. Nous, on n’a pas vraiment de talent», admet-il.

Toutefois, Nikola estime mériter l’argent qu’il gagne car selon lui, tout n’est pas si facile depuis qu’il est connu. «On brade notre image. Le moindre de nos faits et gestes va être répété, amplifié, et parfois déformé, déplore-t-il. Un passage télé change ta vie du tout au tout. Tu n'es pas une superstar, mais tu es reconnu partout. Cela rejaillit sur ta famille, etc. Faire tout ce cirque pour gagner un SMIC et un peu de reconnaissance, je peux te dire que je ne le ferais pas».

(L'essentiel/lja)