Jeune papa depuis quelques mois d'un quatrième enfant prénommé Renn, Ricky Martin déborde d'activités. Après plusieurs années de concerts en résidence à Las Vegas, il doit démarrer à l'automne 2020 une tournée mondiale en partageant la scène avec Enrique Iglesias. À l'écran, Ricky Martin, 48 ans, incarne l'amant de Gianni Versace dans la minisérie «American Crime Story - The Assassination of Gianni Versace» sur l'assassinat du célèbre couturier.

Est-ce difficile de rester à la maison pour quelqu'un comme vous qui débordez de projets en permanence?

Au contraire. Je suis dans le showbiz depuis l'enfance et j'ai grandi sur les routes, alors je sais apprécier lorsque j'ai des semaines où je suis chez moi avec mon mari (ndlr : Jwan Yosef, artiste peintre qu'il a épousé en 2017) et nos enfants. J'ai toujours voulu avoir une grande famille et Jwan partage mon désir. Nos jumeaux, Valentino et Matteo, ont déjà 11 ans et j'adore être à la maison pour les repas, les devoirs et répondre à leur 1000 questions. Ils sont avides de savoir. Je ne me souviens pas avoir été aussi éveillé à leur âge.

Vous avez annoncé l'arrivée de votre quatrième enfant, Renn, en octobre 2019 après la naissance de Lucia en 2018. Comment vous organisez-vous pour vos déplacements avec une aussi grande famille?

J'adore être papa. Jwan et moi sommes devenus des experts de l'organisation familiale (rires). Plus possible de partir avec une grande voiture, il nous faut un minivan pour installer les fauteuils spéciaux pour bébés et enfants sans parler des valises car il faut un véritable arsenal de choses pour quatre enfants entre le nouveau-né et les jumeaux de 11 ans. Reste que j'aime avoir toute ma tribu avec moi alors cela rend tous les petits tracas de préparation plus simples à gérer. D'ailleurs, quand je dois me déplacer pour travailler, ils nous suivent partout et s'adaptent très facilement. Que cela soit sur une tournée ou le tournage d'un film.

Voulez-vous continuer votre carrière de comédien ou est-ce que la chanson est plus importante que tout?

J'adorerais trouver d'autres rôles à incarner au cinéma ou à la télé mais c'est toujours compliqué lorsque le public a une image forte d'un artiste. Ryan Murphy a été le premier à croire en moi pour incarner Antonio D'Amico, le partenaire de Versace. Moi, j'avais peur que les téléspectateurs ne voient que Ricky le chanteur mais j'ai beaucoup bossé pour disparaître dans mon rôle.

Comment vous êtes-vous préparé pour ce rôle complexe d'Antonio qui partageait la vie de Versace?

J'ai discuté avec Antonio qui est toujours en vie. Je voulais lui faire justice en montrant sa vision des événements car il était détesté par Donatella Versace, la soeur de Gianni, et il a été mis à l'écart de tout après l'assassinat. Le plus drôle étaient les scènes communes avec Penélope Cruz que j'adore. Elle me demandait constamment d'arrêter d'être gentil avec elle car elle devait me détester devant la caméra pour rester dans son personnage (rires). Étant gay moi-même, il était capital dans mon esprit de montrer D'Amico et Versace dans leur intimité. Ce couple d'hommes avait son mode de fonctionnement et se moquait bien de l'opinion des autres.

À quand votre retour sur scène?

Avec Enrique Iglesias, nous avons prévu une grande tournée mondiale dès l'automne 2020. J'espère être en concert en Europe en 2021.

(L'essentiel)