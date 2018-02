Karine Le Marchand et JoeyStarr en couple?

En voilà deux qu'on ne s'attendait pas à voir ensemble! D'après Closer, photos à l'appui, Karine Le Marchand et JoeyStarr seraient en couple. L'animatrice de «L'amour est dans le pré» et le rappeur de NTM se seraient rencontrés début janvier 2018 et ne seraient plus quittés depuis lors. L'employée de M6 aurait même confié à des proches qu'elle était très amoureuse.

Aucun des deux principaux intéressés ne s'est exprimé, mais, le 10 janvier, JoeyStarr avait publié un cliché de lui en compagnie de Karine Le Marchand sur Instagram. En légende, il s'était contenté d'écrire «Karine...». Après la fin de son histoire d'amour avec l'ex-footballeur Lilian Thuram, en 2013, l'animatrice était restée très discrète sur sa vie privée. Le rappeur, quant à lui, a été en couple avec Béatrice Dalle et avec l'actrice et réalisatrice Maïwenn.

(L'essentiel/jfa)