La nouvelle photo de Kim Kardashian fait scandale

Après avoir publié des photos d'elle peu habillée en janvier, Kim Kardashian a récidivé jeudi sur Intsgram. Problème, c'est North, 4 ans, qui a pris en photo sa mère de dos, son soutien-gorge dégrafé maintenu sur sa poitrine.

Le cliché, qui a récolté près de 2,5 millions de likes, a toutefois provoqué l'indignation de certains internautes. «Tu es une malade mentale», «N'importe quelle mère n'en serait pas fière», «C'est flip­pant» ou encore «Elle est sérieuse ?», peut-on lire dans les commentaires.

Sur Twitter, le youtubeur australien Jamie Perkins a aussi réagi : «C'est quoi ce bordel ? Sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas avec Kim Kardashian ? Encourager sa fille à prendre des photos d'elle à moitié nue. Il y a une énorme différence entre une maman qui se change devant son gamin et une maman qui encourage son enfant à prendre des photos. Ça craint.»

Wtf? Seriously what is wrong with Kim Kardashian? Encouraging her daughter to take half naked photos of her. There is a massive difference between a Mum just getting changed in front of her kid and encouraging her kid to take photos of it. That’s messed up.