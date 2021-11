Kanye West en couple avec une jeune mannequin?

Kanye West semble avoir une nouvelle femme dans sa vie. Selon Page Six, le rappeur de 44 ans, qui se fait désormais appeler Ye, a jeté on dévolu sur Vinetria, jeune mannequin de 22 ans. Dimanche 7 novembre 2021, les deux Américains ont été vus, assis l’un à côté de l’autre, en train d’assister à un match de basketball, à Minneapolis. «Ils se voient depuis un bon moment déjà», révèle une source au site américain. Pour le moment, Kanye, qui avait été vu très proche du top Irina Shayk durant l’été 2021, ne s’est pas encore exprimé sur la nature de sa relation avec Vinetria.

Est-ce donc sérieux entre eux, ou l’interprète de «Runaway» cherche-t-il juste à se changer les idées? La question se pose quand on sait que l’artiste, en pleine procédure de divorce avec Kim Kardashian, a fait des révélations étonnantes au sujet de la mère de ses quatre enfants, lors d’une interview sur le podcast Drink Champs, vendredi 5 novembre 2021. «Nous ne sommes pas divorcés, a-t-il dit. Ce n’est pas une plaisanterie pour moi. Mes enfants veulent que leurs parents restent ensemble. Et moi aussi je veux qu’on reste ensemble!» De son côté, Kim a été vue très proche du comédien américain Pete Davidson. De quoi lancer une rumeur d’idylle…

Kanye pulled up for the DONDA ACADEMY DEBUT ???? @kanyewest @thegrindsession @tanagersports pic.twitter.com/gWGRdA9nd9