Un acteur de la série «Un, dos, tres» est décédé

C'est une triste nouvelle qui nous vient d'Espagne. Edu del Prado, qui s'était fait connaître grâce à son rôle de César dans la série «Un, dos, tres», est décédé samedi, à l'âge de 40 ans. Les causes exactes de la disparition de l'acteur et chanteur ne sont pas connues, mais le site broadwayworld.com parle d'une «grave maladie», tandis que lavanguardia.com évoque une pneumonie.

Edu del Prado était un chanteur connu et reconnu dans son pays natal. Il avait commencé sa carrière à l'âge de 20 ans. Il avait notamment pris part à la version espagnole de «Notre-Dame de Paris» et était l'un des membres du groupe UPA Dance, avec Miguel Angel Munoz et Elisabeth Jordan.

À la télévision française, l'artiste avait participé à la septième saison de «Star Academy», sur TF1, en tant que coach vocal. Puis, en 2014, il avait été candidat à «The Voice». Il avait été éliminé aux battles.

(L'essentiel/jfa)