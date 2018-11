Cinq femmes de plus accusent Besson de viol

Dans une nouvelle enquête publiée mercredi, Mediapart révèle l'existence de «cinq nouveaux témoignages, appuyés par plusieurs documents», accusant Luc Besson de comportements sexuels inappropriés ou de relations sexuelles non consenties.

En mai et en juillet 2018, l'actrice Sand Van Roy, vue dans le film «Taxi 5», avait déposé deux plaintes pour viol. Ce qui porte à neuf le nombre de femmes, pour la plupart anonymes, l'accusant pour de tels faits.

Entendu par les enquêteurs le 2 octobre

Parmi elles, une ancienne assistante de Luc Besson et employée d'EuropaCorp l'accuse d'avoir «opéré un chantage pour la mettre dans son lit» et de l'avoir «contrainte à trois relations sexuelles non consenties». Selon la victime présumée, ces faits se seraient déroulés «dans les années 2000» et sont désormais prescrits. Elle ne peut donc pas porter plainte.

Luc Besson n'a pas commenté l'affaire. Pour rappel, il avait été entendu par les enquêteurs, le 2 octobre 2018, et est resté silencieux depuis. Jusqu'à jugement définitif, il reste présumé innocent des faits reprochés.

