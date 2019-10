«Habituez-​​vous à me voir en rencarts»

Miley Cyrus ne perd pas de temps pour se remettre en couple. Après avoir quitté successivement son mari, Liam Hemsworth, en août 2019, et la blogueuse Kaitlynn Carter, deux mois plus tard, la chanteuse de 26 ans a déjà une nouvelle conquête. Elle a été vue très proche du chanteur Cody Simpson, le 3 octobre 2019, dans un restaurant, à Los Angeles. «Miley était très séductrice avec lui. On pouvait remarquer qu'elle était très intéressée par Cody. Elle a fini par s'asseoir sur ses genoux pour commencer à l'embrasser. Il était totalement heureux et souriant», raconte un témoin à «People».

De son côté, l'Australien de 22 ans a posté un cliché en noir et blanc dans une story Instagram où on le voit donner un baiser à Miley, en la surnommant «bébé».

« Je refuse d'être recluse et de ne pas pouvoir sortir avec quelqu'un en toute liberté »

Choqués par le comportement de la star, de nombreux fans l'ont sévèrement jugée sur les réseaux sociaux. «Miley, embrasse qui tu veux. Mais nous te voyons avec une personne différente chaque jour et c'est bizarre», lui a fait savoir l'un d'eux. Se moquant des critiques, l'Américaine leur a répondu sans détour. «Je sais que le public s'est senti investi dans mes histoires passées, ils les ont suivies depuis le début, mais je suis adulte et je fais des choix en tant qu'adulte, connaissant la vérité / les détails / la réalité», a-t-elle déclaré dans une story Instagram.

Et Miley d'ajouter que les hommes sont rarement insultés quand ils enchaînent les conquêtes, alors que les femmes sont, elles, traitées de «salopes». «Je refuse d'être recluse et de ne pas pouvoir sortir avec quelqu'un en toute liberté. Ces rencards sont nouveaux pour moi. Habituez-vous à me voir en rendez-vous, c'est ce que je fais en ce moment.» Voilà qui est dit.

(L'essentiel/lja)