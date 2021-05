L’actrice américano-mexicaine Salma Hayek, 54 ans, a été atteinte du Covid-19 au début de la pandémie. Dans une interview récente accordée au magazine Variety, elle explique qu’elle a failli mourir du virus.

«Mon médecin m’a supplié d'aller à l'hôpital parce que c'était très grave», raconte la star. Mais cette dernière a refusé: «Non, merci. Je préfère mourir à la maison», a-t-elle répondu. Dans sa maison londonienne, la star est restée isolée environ sept semaines en étant dépendante d’une bombonne d’oxygène. Elle a ensuite passé la majeure partie de l’année passée à se remettre des conséquences du virus. Aujourd’hui, elle déclare qu’elle souffre toujours des effets du «Covid long» et n’a toujours pas retrouvé la même énergie qu’avant l’infection.

De retour sur les planches

Depuis avril, cependant, Salma Hayek a repris le travail. Elle sera à l’affiche du film «House of Gucci» de Ridley Scott, dans lequel Lady Gaga joue le rôle principal. Un rôle secondaire qu’elle décrit comme «facile» et «parfait pour reprendre le travail» alors qu’elle continue à se fatiguer rapidement.

En juin, elle apparaîtra dans «Hitman and Bodyguard 2», un film d’action réalisé par Patrick Hughes et dans lequel elle partagera l’affiche avec les stars Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson.

En février, il a également été annoncé que Salma Hayek produirait l’adaptation cinématographique du roman «A Boob’s Life», l’histoire d’une femme d’une trentaine d’années dont ses seins se mettent soudainement à lui parler. On ne sait pas encore si elle incarnera le personnage principal ou si elle prêtera sa voix aux seins.

(L'essentiel/mat/Katja Fischer)