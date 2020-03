Tous rentrés en France, sauf Milla

Comme de nombreux autres, le tournage de la saison5 des «Apprentis aventuriers» a dû être interrompu à cause de la pandémie de Covid-19.

Tous les candidats qui se trouvaient en Thaïlande – dont Océane et Marine El Himer, Benjamin Samat et Julien Guirado– sont retournés s'enfermer chez eux en France. Seuls Milla Jasmine et son fiancé Mujdat n'ont pas pris l'avion. Et ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de place dans l'appareil. «J'ai pris cette décision après avoir discuté avec mes amis et surtout avec ma famille, notamment ma maman. Elle m'a demandé de ne pas rentrer. Elle pense que je suis plus en sécurité ici qu'en France», a révélé la Française sur Snapchat.

Consciente que son choix peut choquer ses abonnés, Milla leur a demandé de ne pas lui en vouloir.

(L'essentiel/jfa)