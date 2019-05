Kate est-​​elle enceinte de son quatrième enfant?

Un nouveau royal baby est-il en préparation? Certains fans de la famille royale britannique en sont persuadés depuis la dernière sortie publique en date de Kate. Cette semaine, la duchesse de Cambridge s'est rendue à Bletchley Park pour une exposition consacrée au 75e anniversaire du Débarquement et un détail a surpris les observateurs.

D'habitude toujours impeccablement habillée et coiffée, la maman de George, Charlotte et Louis s'est présentée devant les photographes avec quelques cheveux blancs et, pour certains, cela est le signe d'une grossesse.

Il faut dire qu'à chaque fois qu'elle a été enceinte, Kate a vu sa chevelure parsemée de blanc. Ajoutez à cela que les couleurs ne sont pas conseillées aux femmes qui attendent un enfant et vous avez tous les ingrédients réunis pour que la rumeur d'une quatrième grossesse enfle plus rapidement que le ventre de la Britannique de 37 ans. La rumeur n'a pas été confirmée.

(L'essentiel)