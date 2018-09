Une petite fille pour Robbie Williams

Grosse surprise pour les fans de Robbie Williams. Le chanteur britannique de 44 ans leur avait caché qu'il allait de nouveau devenir papa. C'est sur Instagram que son épouse, Ayda Field, a annoncé l'arrivée de leur troisième enfant, une petite fille, le 7 septembre 2018. «Nous avons gardé un secret très spécial, nous sommes ravis de partager avec vous que nous avons eu une petite fille... Cela a été un chemin très long et difficile pour en arriver là, et c'est pourquoi nous n'en avons pas parlé», a-t-elle écrit en légende d'une photo en noir et blanc où l'on voit les mains de toute la petite famille autour de celles du bébé.

Dans son message adressé à leurs followers, Ayda a ensuite donné plus de précisions sur la naissance de leur petite. «Cette petite dame, qui est la nôtre biologiquement, a été portée par une mère porteuse incroyable, à qui nous serons éternellement reconnaissants. Nous sommes au septième ciel d'avoir ce beau bébé dans nos vies et tellement heureux de vivre dans un monde qui rend cela possible. Comme avec Teddy et Charlie, nous vous demandons de respecter la vie privée de Coco et de nous permettre de devenir notre nouvelle équipe de 5 !»

(L'essentiel/lja)