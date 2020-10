Les jumeaux de Céline Dion fêtent leurs 10 ans

«Nelson et Eddy, vous apportez tellement de joie, d’amour et de rires dans nos vies à chaque jour depuis 10 ans», a écrit la star sur son compte Instagram. «Votre grand frère et moi, et votre père qui veille sur vous, sommes tellement fiers de vous deux ! Bonne fête mes amours! On vous adore...»

La chanteuse, aujourd'hui épanouie, a retrouvé goût à la vie après le décès de son mari René Angelil en 2016. Et ses jumeaux, seulement âgé de 5 ans, l'ont beaucoup aidée: «Je m'organise pour ne pas me sentir seule» confiait-elle au Sun, en 2017. «Alors je me suis procuré un immense lit et je dors avec mes jumeaux. Ils me réconfortent beaucoup. J'ai besoin d'eux... J'ai besoin qu'ils soient près de moi. Quand il sera temps pour eux de dire qu'ils veulent leur propre chambre, cette dernière sera prête».

On imagine que ce temps est venu depuis un moment puisque les enfants ont bien grandi, comme le montre les photos publiées par la chanteuse.

(mc/L'essentiel)