Après Urspelt, Jade Lebœuf s'éclate à l'Île Maurice

Il y a quelques jours, elle fêtait son anniversaire au château d’Urspelt (voir vidéo ci-dessus) et faisait une mini bataille de boules de neige. Elle est aujourd’hui en maillot de bain à l’autre bout de la planète. C’est la chance de vivre à 100 à l’heure d’une influenceuse de 31 ans.

Jade Leboeuf a publié des photos splendides de sa suite à l'Île Maurice, avec vue sur la mer. Et elle est partie en charmante compagnie puisque ses copines de voyage ne sont autres que Carla Ginola, fille du célèbre footballeur et Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007. «On a laissé nos mecs et nos fils pour se dorer la pilule à l’Île Maurice», a-t-elle confié en story.

La séparation avec son petit Elon (bientôt 16 mois) a toutefois été un peu difficile, à en croire les larmes versées dans l’avion qui la transportait au paradis. La jeune femme a également confié à ses followers avoir eu recours à la chirurgie esthétique. «Après beaucoup de réflexion, j’ai décidé de retrouver ce que j'avais perdu», a-t-elle indiqué. «Mon corps s’est transformé pour me donner la plus belle chose au monde, mon fils. Mais cette transformation m’a fait perdre la poitrine dont j’étais si fière, ce qui s’est transformé en réel complexe».

Et ce n’est pas sans fierté que la jeune femme a dévoilé sa nouvelle poitrine dans un petit maillot de bain, vite enfilé à son arrivée sur l’Île Maurice.

Ce petit complexe, la fille du champion du monde 1998 l’a mis de côté pour participer à l’émission «Les Reines du Shopping» diffusé cette semaine sur M6. Elle se devait d’être «séduisante en pantalon» face à de redoutables concurrentes, telles Clara Morgane, Frédérique Bel, Anggun et Elsa Esnoult. Qui l'emportera? Réponse vendredi! L'influenceuse participe à l'émission pour défendre l'association «Elle's Imagine'nt», dont son père est le parrain.

(mc/L'essentiel)