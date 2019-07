Menacée parce qu'elle soutient la cause LGBTQ+

Victoria Beckham n'a jamais caché son soutien pour la communauté LGBTQ+, et ce même si cela peut déplaire à certains. En avril 2019, l'ex-Spice Girl avait fait scandale après avoir félicité sur Instagram le mariage du styliste Marc Jacob et de son compagnon Char Defrancesco. «La plupart des amis de Victoria sont gays, confie un proche au «Sun». Quand elle posté une photo du mariage de Marc Jacob où il embrasse son mari, elle a reçu des centaines de messages homophobes et des menaces de mort».

Face à ce torrent de haine, la styliste britannique a décidé de répondre à sa façon. Pour célébrer le mois de la Gay Pride dans le monde, elle a créé un tee-shirt aux couleurs du drapeau LGBTQ+ sur lequel il est écrit «Everyone deserves love» («Tout le monde mérite l'amour»). Il n'en a pas fallu plus pour qu'elle reçoive de nouveau de violentes insultes et des menaces de mort de la part d'internautes particulièrement homophobes. Du coup, Posh aurait pris des mesures pour se protéger. «Elle a une équipe de sécurité qui l'entoure 24 heures sur 24. De toute évidence, elle ne prendra aucun risque», confie une source. En plus du tee-shirt qu'elle a dessiné, Victoria a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle elle et ses collaborateurs s'expriment au sujet de l'amour et de la Gay Pride.

(L'essentiel/lja)