Ils vivent leur quarantaine comme une lune de miel

Jeunes mariés, Justin Bieber et Hailey Baldwin ont décidé de positiver, alors que le coronavirus frappe le monde entier. Juste avant le confinement imposé en Californie, le chanteur canadien de 26 ans et le top américain de 23 ans ont quitté leur propriété de Los Angeles pour se rendre dans la villa de Justin au Canada. «Justin et Hailey en profitent pour passer du temps ensemble presque comme si c'était une lune de miel, raconte une source à hollywoodlife.com. Ils se reposent et regardent la télé, des films. Ils prient ensemble et Justin chante pour elle. Ils sont très proches et essaient de passer le temps du mieux qu'ils peuvent.»

Le couple a pu se rendre dans le pays natal du chanteur juste avant que la frontière entre le Canada et les Etats-Unis ne soit fermée pour les voyages jugés non essentiels. «Justin se sent plus en sécurité avec Hailey dans sa maison au Canada. Il se sent chanceux de l'avoir à ses côtés et il s'occupe en travaillant sur différents projets artistiques, il fait de la gym. Il fait aussi des vidéos TikTok avec Hailey, ajoute l'informateur. Justin est conscient que la situation est grave et que chacun doit prendre ses responsabilités en restant chez soi.»

(L'essentiel/lja)