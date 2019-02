«Je me balade toute nue à la maison»

Toujours très glamour dans ses somptueuses robes sur les tapis rouges, Laverne Cox ne porte en revanche aucune tenue quand elle est chez elle. «À la seconde où j'arrive à la maison, j'enlève tous mes vêtements, confie l'actrice transgenre de 46 ans à Page Six. En premier les chaussures, ensuite le soutien-gorge. Je n'aime pas avoir quelque chose sur ma peau quand je suis chez moi. Parfois je me balade toute nue avec juste ma perruque.»

Et comment fait Laverne si elle a de la compagnie? «Tout dépend de qui c'est», répond la star de «Orange is the New Black».

(L'essentiel/lja)