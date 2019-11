Emrata lance une collection de tailleurs ultrasexy

Jusque-là, elle ne créait que des collections de sous-vêtements et de maillots de bain très très avares en tissu. Voilà qu’elle se lance dans le tailleur. L’actrice et mannequin de 28 ans Emily Ratajkowski a dévoilé la semaine dernière sa ligne de minijupes et de vestes assorties sur son compte Instagram et celui de sa marque, Inamorata.

Le shooting s'est déroulé dans sa maison de Californie... sans soutien-gorge ni haut. L’Américaine s’est fait photographier dans des tailleurs de couleur beige, noir, rouge feu et bleu clair. «Prête pour le travail», écrit-elle en légende de l'une des photos. La plastique de rêve d'Emily est son meilleur atout pour vendre sa collection. La ligne était sold out une heure après son lancement sur le e-shop.

Abstraction faite de sa poitrine, force est de constater que les ensembles sont très réussis. En particulier la veste légèrement oversize qui tombe juste en-dessous de la minijupe, dont la taille haute se révèle très sexy elle aussi.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)