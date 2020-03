L'actrice contaminée par le coronavirus

Après Tom Hanks et son épouse Rita Wilson, c'est au tour d'Olga Kurylenko d'être atteinte de la maladie COVID-19.

L'actrice française de 40 ans révélée en tant que James Bond Girl dans «Quantum of Solace», en 2008, a annoncé la mauvaise nouvelle à ses fans, dimanche 15 mars 2020, sur Instagram: «Enfermée à la maison après avoir été testée positive au coronavirus. Je suis en fait malade depuis près d'une semaine maintenant, a-t-elle écrit. La fièvre et la fatigue sont mes principaux symptômes. Prenez soin de vous et prenez cela au sérieux!»

(L'essentiel/lja)