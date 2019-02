Les allers et retours ont usé leur couple

C'est fini entre Rachel Legrain-Trapani et Benjamin Pavard. La distance a causé la fin de la relation entre Miss France 2007, installée à Tourcoing, et le footballeur champion du monde qui joue à Stuttgart (All). Sur Instagram, les ex-amants ont supprimé tous les posts où ils apparaissaient ensemble.

Sur le réseau social, la chroniqueuse de TPMP People a écrit lundi 18 février 2019: «Qui ne cherche pas à te voir ne souffre pas de ton absence». La semaine d'avant, elle avait aussi dit que «Cupidon avait fracassé ses ailes». Le couple avait officialisé sa relation en mai 2018. En Russie durant la Coupe du monde, Rachel avait été vue avec ses beaux-parents durant un match de la France.

(L'essentiel/fec)