Sa bougie «senteur vagin» née d'un trip sous champi

Il y a plusieurs jours, Gwyneth Paltrow a mis en vente, sur son blog The Goop Lab, une bougie baptisée «This Smells Like My Vagina», comprenez «Ça sent comme mon vagin». Sans surprise, le produit a défrayé la chronique et s'est retrouvé en rupture de stock en seulement quelques heures, annonce le média en ligne 7 sur 7.

Invitée dans le late show de Seth Meyers, la star s'est enfin expliquée sur cette bougie controversée, vendue pour la somme de 75 dollars, soit près de 68 euros.

Un trip après avoir pris des champignons

Alors qu'elle se trouvait en Jamaïque avec l'équipe de son site pour créer sa nouvelle collection, Gwyneth Paltrow avait consommé du thé aux champignons hallucinogènes. «J'ai senti cette odeur incroyable et j'ai dit: "Ça sent comme mon vagin". Je rigolais. On avait pris des champignons». S'il s'agissait à l'origine d'une blague, le nom a finalement été gardé.

«On a trouvé ça très drôle, mais aussi un peu punk rock», a confié l'actrice. Avant d'ajouter: «Je pense que beaucoup de femmes ont grandi en ressentant une certaine forme honte autour de leur corps. C'est donc un peu une bougie subversive pour nous toutes.»

(L'essentiel/utes)