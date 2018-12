«Je ne veux pas être liée à ceux qui se prostituent»

«Je ne veux pas être affiliée à ce genre de personnes. Je parle de celles et ceux qui se prostituent.» Interviewée par le youtubeur Sam Zirah, Maëva Martinez a affirmé qu'il y avait bel et bien des candidats de téléréalité qui vendent leurs corps en dehors des tournages.

Ces aveux interviennent un an après les révélations de Jerem­star, qui avait réalisé un reportage sur la prostitution de candidates issues de ce genre d'émissions. Sans dévoiler l'identité de ceux qu'elle accuse, l'ex-candidate de «Secret Story 10» et de «La villa des cœurs brisés 3» a tout de même précisé qu'il s'agit «de mecs et de filles avec qui je ne pourrais pas être amie».

Tant pis pour les opportunités

Son interlocuteur, abasourdi par ce témoignage, a évidemment cherché à en savoir plus. «C'est caché, pas caché. Mais on a tous compris que certaines choses ne sont pas claires dans ce milieu», a-t-elle simplement répondu.

Pour ne pas être en contact avec ceux qu'elle qualifie de «personnages trop excentriques», la belle peut refuser de participer à des émissions, quitte à passer à côté d'une belle opportunité de revenir sur le devant de la scène. «Il serait grand temps que ce monde soit un peu moins vulgaire», a-t-elle tenu à souligner.

(L'essentiel/szu)