Elle photobombe Rihanna et ASAP Rocky

Un peu malgré elle, Clara Luciani a beaucoup fait rire ses abonnés. L’artiste de 29 ans, en couple avec un célèbre chanteur, a partagé quelques photos de son passage à la Fashion Week de Milan. C’est l’une d’entre elles, la deuxième de son post, qui a amusé les internautes. Sur le cliché, on peut voir Rihanna et ASAP Rocky et, dans le fond à droite, la tête de Clara, qui ne s’attendait visiblement pas à apparaître sur l’image.

«24h à Milan: juste le temps qu’il fallait pour photobomber Rihanna et ASAP Rocky avec ma tête de Gremlins et manger beaucoup de pâtes», s’est amusée celle qui a reçu la Victoire de la Musique 2022 de l’Album de l’année et que l’on pourra voir en juin 2022 à Festi’neuch. Elle a également zoomé dans le cliché pour que les gens puissent mieux la voir et le résultat est hilarant.

(L'essentiel/jfa)