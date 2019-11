Sans travail, cette Spice Girl va être virée des États-​​Unis

Le retour événement des Spice Girl s'est au final avéré plutôt mitigé sur le plan qualitatif. Et toutes n'ont pas pu surfer sur la fameuse tournée promo organisée cette année. Si Victoria Beckham peut dormir sur ses deux oreilles, l'avenir s'écrit en pointillé pour certaines de ses compères, en particulier pour Mel B.

Âgée de 44 ans, la chanteuse britannique va devoir quitter les États-Unis dans les trois mois suite au non-renouvellement de son visa. Depuis la fin de son contrat en tant que juré dans l'émission «America's Got Talent», Melanie Brown n'a plus de travail. «Toutes me sources de revenus aux États-Unis ont été épuisées», confie-t-elle, lucide.

Un parfum de fin de gloire, mais surtout une situation personnelle délicate. Séparée de son mari depuis 2017, Mel B est actuellement en pleine bataille judiciaire pour obtenir la garde de sa fille Madison, âgée de 8 ans. Elle accuse également son ex-conjoint de violences: «Il m’a soumis pendant des années à des violences verbales et sexuelles», a-t-elle confié.

