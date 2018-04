Lily Allen victime de harcèlement sexuel

A l'instar de nombreuses autres femmes, célèbres ou anonymes, Lily Allen a été victime de harcèlement sexuel. Interviewée dans l'émission «Unfiltered», podcast du journaliste James O'Brien, la chanteuse s'est exprimée à ce sujet, tout en gardant un certain mystère sur ce qu'elle a subi. «J'ai été harcelée. Je ne peux pas vraiment en parler pour des raisons juridiques, mais je suis en train de faire face à quelque chose», a confié la Britannique.

Lors de cet entretien, Lily s'est énervée contre une idée reçue. «Je trouve intéressant que des gens pensent que les femmes ont quelque chose à gagner en parlant de ces situations. Or, ce que veut la majorité de ces femmes, c'est juste se décharger d'un poids. Pouvoir dire: "Vous savez quoi? Je n'ai plus envie de porter cette douleur avec moi parce que ça ne s'en va pas"», a-t-elle expliqué. L'artiste de 32 ans a ajouté qu'elle ne cherchait pas à s'enrichir financièrement si elle dépose plainte. «Finalement je sens que je peux sortir le nom de ce trou du cul de ma bouche et de ma tête. Je ne veux pas d'argent. Si ça concernait l'argent je l'aurais poursuivi en cour civile avec un accord de non-divulgation», a-t-elle dit. La star n'a toutefois pas précisé si elle avait porté plainte ou pas.

En 2016, Lily avait révélé avoir été harcelée par un homme pendant sept ans. Celui-ci lui avait envoyé de nombreux messages sur internet et lettre de menaces. Il s'était même introduit dans sa maison pour lui voler son sac à main, avant d'être arrêté. Une année plus tard, la chanteuse, qui s'était confiée sur ses troubles bipolaires, s'était retirée temporairement de Twitter à cause du harcèlement qu'elle subissait de plusieurs internautes.

(L'essentiel/lja)